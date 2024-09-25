Türkiye'nin gönderdiği insani yardım Lübnan'a ulaştı
Türkiye'den Lübnan'a insani yardım taşıyan uçak, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı.
İstanbul
Uçağı, Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy karşıladı.
Lübnan Sağlık Bakanı Ebyad, yaptığı açıklamada, "Türk yardım uçağı, İsrail'in acımasız saldırısına karşı halkımıza bir dayanışma mesajı gönderiyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin gönderdiği yardım uçağında 30 ton insani ve tıbbi yardım malzemesi bulunuyor.
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Türkiye’den Lübnan’a insani yardım taşıyan uçak Beyrut Refik Hariri Havalimanı'na ulaştı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 25, 2024
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