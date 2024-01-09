Dolar
29.92
Euro
32.70
Altın
2,029.46
ETH/USDT
2,254.00
BTC/USDT
46,698.00
BIST 100
7,736.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Dünya

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'den İsrail'i soykırımla suçlayan Güney Afrika'ya destek

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlayarak açtığı davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

Feyzullah Yarımbaş  | 09.01.2024 - Güncelleme : 09.01.2024
Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'den İsrail'i soykırımla suçlayan Güney Afrika'ya destek

Ankara

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, ülkesinin İsrail'in Gazze'deki soykırım tehdidine karşı sessiz kalamayacağını belirterek, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'i soykırımla suçlayarak açtığı davaya destek verilmesi çağrısında bulundu.

İktidar koalisyonunda Flaman Yeşiller Partisinin temsilcisi olan De Sutter, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belçika, Gazze'deki insanların sonsuz çilesini sadece kenarda izleyemez. Soykırım tehdidine karşı harekete geçmeliyiz. Belçika'nın, Güney Afrika'nın liderliğini takip ederek Uluslararası Adalet Divanı'nda eyleme geçmesini istiyorum. Belçika hükümetine bu öneride bulunacağım." ifadelerine yer verdi.

De Sutter, daha önce yaptığı açıklamada, "İsrail'e boykot zamanı gelmiştir. Yağmur gibi bomba atılması insanlık dışıdır. İsrail'in ateşkese yönelik uluslararası çağrıları umursamadığı gayet açıktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Gazze'de her gün çocuklar ölürken başımızı başka tarafa çeviremeyiz." ifadesini kullanan De Sutter, Belçika hükümetinin İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulaması çağrısında bulunmuştu.

De Sutter, aynı zamanda İsrail'in hastane ve mülteci kamplarını bombalamasının da soruşturulması gerektiğini, bunların savaş suçu teşkil ettiğini ve asla kabul edilemeyeceğini belirtmişti.

Güney Afrika Cumhuriyeti 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşması 11-12 Ocak'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Eskişehir'de kar yağışı etkili oluyor
Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
İtalyan gazetesi, Togg'un CES 2024'te başrolde olduğunu yazdı

Benzer haberler

Filistin İletişim Bakanı Sidir: Gazze'deki iletişim ağının yüzde 70'i yok edildi

Filistin İletişim Bakanı Sidir: Gazze'deki iletişim ağının yüzde 70'i yok edildi

İsrail'e açılan soykırım davasında Güney Afrikalı heyete Adalet Bakanı başkanlık edecek

Belçika Başbakan Yardımcısı De Sutter'den İsrail'i soykırımla suçlayan Güney Afrika'ya destek

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Blinken görüşmesi gergin geçti

İsrail basınına göre, Netanyahu ile Blinken görüşmesi gergin geçti
Maldivler, İsrail hakkında soykırım davası açılmasından memnun

Maldivler, İsrail hakkında soykırım davası açılmasından memnun
İsrail’in BM heyetinin Gazze Şeridi’nin kuzeyini ziyaret etmesine izin vereceği iddiası

İsrail’in BM heyetinin Gazze Şeridi’nin kuzeyini ziyaret etmesine izin vereceği iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet