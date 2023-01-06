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Dünya

Belarus, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu bildirdi

Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya-Belarus ortak bölgesel gücünün savunma görevine hazır olduğunu duyurdu.

Ali Cura   | 06.01.2023
Belarus, Rusya ile ortak bölgesel askeri birliklerin savunmaya hazır olduğunu bildirdi

Minsk

Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Andrey Juk, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun aldığı karar gereği ekim ayının sonundan bu yana ortak bölgesel güçlerin hazırlık ve koordinasyonunun yürütüldüğünü söyledi.

Askeri birliklerin çok sayıda tatbikat yaptığını belirten Juk, “Bugün, bölgesel askeri birliklerin Rusya-Belarus Birlik Devleti'ni savunmaya hazır olduğu söylenebilir.” ifadesini kullandı.

Farklı birlikler seviyesinde gelecekte ortak bölgesel askeri birliklerin mükemmelleştirilmesine yönelik çalışmaların süreceğini kaydeden Juk, Belarus topraklarında ortak uçuş taktik tatbikatı yapılacağını, yıl sonunda da Rusya ve Belarus ordusunun Kalkan-2023 Tatbikatı'nı gerçekleştireceğini dile getirdi.

Belarus Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç ise Rusya-Belarus ortak bölgesel askeri birliklerinin stratejik caydırıcılığın unsurlarından olduğunu belirterek, “Bu, bugün Rusya-Belarus Birlik Devleti’ne yönelik saldırgan politikaya sahip Batı’daki ateşli kafaları soğutması gereken bir unsurdur.” değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, ortak bölgesel birlikleriyle ilgili rapor aldı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ortak bölgesel askeri birliklere bağlı Rus askerlerinin konuşlandığı Obuz-Lesnovskiy poligonunu ziyaret ederek birliklerin muharebe koordinasyonunu tamamlamasıyla ilgili rapor aldı.

Ayrıca Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya-Belarus bölgesel askeri birliklerine Rus askerleri ve teçhizatını taşıyan yük treninin daha geldiğini duyurdu.

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin sınırlarında gerilimin artması gerekçesiyle ekim ayında iki ülkenin askeri birliklerinden oluşan ortak bölgesel güç oluşturmuştu.

Belarus Savunma Bakanlığı, söz konusu bölgesel gücün başka ülke topraklarında faaliyet yürütmeyeceğini, sadece Birlik Devleti’nin sınırlarının korunması ve savunmasının güçlendirmesini amaçladığını açıklamıştı.

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