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Ekonomi

Rusya’nın "dost ülkelerle" ticaretinin 550 milyar dolara ulaştığı bildirildi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Dost ülkelerin Rusya’nın dış ticaretteki payı son üç yılda yüzde 46’dan yüzde 82’ye çıkarak 550 milyar dolara ulaştı." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Rusya’nın "dost ülkelerle" ticaretinin 550 milyar dolara ulaştığı bildirildi

Moskova

Novak, başkent Moskova’da düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya’nın dış ticaret görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Rusya’nın son yıllarda dış ticaretini Avrupa ve ABD’den dost ülkelere kaydırdığına işaret eden Novak, "Burada öncelikle Çin, Hindistan, Orta Asya ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Bütün bunlar coğrafyamızı genişletmemize ve ekonomik entegrasyonu güçlendirmemize olanak sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya’nın artan ticaret hacmine ilişkin, “Dost ülkelerin Rusya’nın dış ticaretteki payı son üç yılda yüzde 46’dan yüzde 82’ye çıkarak 550 milyar dolara ulaştı. Şu anda ihracatımızın yüzde 85’inden fazlası dost ülkelere yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

Novak, "dost ülkelerin", Rusya’nın ithalatında yüzde 75 paya sahip olduğunu belirterek, ülkesinin dış ticaretinde enerji kaynaklarının payının da azaldığını belirtti.

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