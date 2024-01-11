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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Basın ve insan hakları örgütleri Biden'a Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı yaptı

Basın özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'a, 7 Ekim'den bu yana 23 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gazetecilerin korunması çağrısında bulundu.

Mehmet Alaca  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Basın ve insan hakları örgütleri Biden'a Gazze'de gazetecilerin korunması çağrısı yaptı

Ankara

Gazetecileri Koruma Komitesinin (CPJ) yanı sıra Freedom House, Basın Özgürlüğü Vakfı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Columbia Üniversitesinin Knight First Amendment Enstitüsü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler, Başkan Biden'a mektup yazdı.

İsrail, Gazze ve Lübnan'da 7 Ekim'den bu yana en az 79 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü kaydedilen mektupta, "Yönetiminizin, çatışmalarda gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hesap verme süreçlerini etkili biçimde takip etmek ve olayları haber yapan yerel ve uluslararası gazetecileri korumak ve desteklemek için daha fazlasını yapabileceğine ve yapması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Mektupta, Biden'dan gazetecilerin öldürülmesine ilişkin hızlı, şeffaf ve bağımsız soruşturmaları desteklemesi ve Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile de dahil olmak üzere İsrail güçlerince gazetecilerin öldürülmesi konusunda süren cezasızlık düzenine son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Biden'a İsrail'e Amerikan silah ve askeri yardımının nihai kullanımına ilişkin kapsamlı, şeffaf ve kamuya açık değerlendirmeler yapması çağrısı da yapılan mektupta, İsrail ve Mısır'ın uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve İsrail'in iletişim kesintilerine son vermesi talep edildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 115'e yükseldiği bildirilmişti.

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