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Dünya

Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı eğitimlere devam edildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.01.2021
Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcılara (EYP) karşı eğitimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın/EYP'lere karşı eğitimlere devam ediyoruz. METİ timlerimiz, 63 okuldaki 8 bin 947 öğrenci ve 388 öğretmene mayın/EYP'lerle karşılaştıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı." ifadelerine yer verildi.

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