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Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı.

Özgün Tiran  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Kırklareli'nde ağaçlık alanda çıkan yangın nedeniyle Avrupa Otoyolu trafiğe kapatıldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Karamesutlu köyü yakınlarındaki anızda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlık alana sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Avrupa Otoyolu'nda trafik çift yönlü olarak durduruldu.

Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli AFAD Müdürü Salih Erden bölgeye gelerek bilgi aldı.

Türk Kızılay Kırklareli Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarında görev alan ekiplere su, ayran ve kek dağıttı.

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