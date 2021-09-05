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Dünya

Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde inşa edilen yeni havalimanına test uçuşları devam ediyor.

Ruslan Rehimov   | 05.09.2021
Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşları sürüyor

Bakü

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, şirketin filosundaki en büyük yolcu uçağı olan "Airbus A340-500" uçağının inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indiği belirtildi.

"Karabağ" ismi verilen uçakla Bakü'den Fuzuli'ye gazeteciler taşındı ve yolculuk yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ayrıca "Boeing 747-400" kargo uçağı ile Fuzuli'deki havalimanına uçuş gerçekleştirildi. Bu uçakla Karabağ'a ilk kez hava yoluyla kargo ulaştırıldı.

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