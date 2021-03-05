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Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenleniyor.
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Dünya

Azerbaycan'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e birer taziye mesajı gönderdi.

Ruslan Rehimov   | 05.03.2021
Azerbaycan'dan Tatvan'daki helikopter kazasında şehit olanlar için taziye mesajı

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması nedeniyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e gönderdiği taziye mesajlarında, kazada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş dahil diğer askerlerin hayatını kaybetmesi haberinin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Mesajında "Sizin acınız bizim de acımızdır" ifadesini kullanan Hasanov, şehitlere rahmet dilediğini, yakınlarının acısını paylaştığını belirtti.

Şırnak bölgesinde askeri bir aracın devrilmesi sonucu 11 askerin yaralanmasından da üzüntü duyduğunu ifade eden Hasanov, yararlılara şifa diledi.

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