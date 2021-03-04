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Bingöl'den kalkıp Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düşen askeri helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor
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Türkiye

Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan’daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu, şehit sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

Sarp Özer   | 04.03.2021
Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. ( İbrahim Yaldız - Anadolu Ajansı )

Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

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