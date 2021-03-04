Euro
9.05
Dolar
7.56
BIST 100
1,538.04
Altın
1,694.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'den kalkıp Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düşen askeri helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor
logo
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında 11 askerin şehit olmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alırken, kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Erdoğan'ın Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile yaptığı görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'dan ölüm oranları yetişkinlerin yarısından fazlasının aşırı kilolu olduğu ülkelerde 10 kat daha yüksek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 518 bin 459'a yükseldi
Kan grubu A olanların Kovid-19'a yakalanma riski daha yüksek olabilir

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı