Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında 11 askerin şehit olmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alırken, kazada şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.
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Açıklamada, Erdoğan'ın Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini ilettiği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile yaptığı görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.