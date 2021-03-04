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Bingöl'den kalkıp Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düşen askeri helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Ahmet Sertan Usul   | 04.03.2021
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bingöl'den Bitlis'e gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Bahçeli, Twitter'dan yayımladığı mesajında, Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetlerine ait askeri bir helikopterin bir müddet sonra kaza kırıma uğradığını anımsatarak, "Üzülerek ifade etmeliyim ki 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin de yaralandığını hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun."

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