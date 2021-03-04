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Bingöl'den kalkıp Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında düşen askeri helikopterle ilgili çalışmalar devam ediyor
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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olması, 2 askerin de yaralanmasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Adem Balta   | 04.03.2021
TBMM Başkanı Şentop: Milletimizin başı sağ olsun

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 3 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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