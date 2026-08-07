Haksız yollarla Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirlenen suç örgütü operasyonunda 32 zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, polis ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden 51'i tutuklama, 29'u ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin 4 Ağustos'ta, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldığını ifade etmişti.

Bakan Gürlek, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

"Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış, 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır."

Bakan Gürlek'in açıklamalarının ardından devam eden çalışmalarda 8 zanlı daha yakalanmıştı.