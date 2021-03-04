Bakan Akar komutanlarla birlikte helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti
Milli Savunma Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Ankara
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