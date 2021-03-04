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Türkiye

Bakan Akar komutanlarla birlikte helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Sarp Özer   | 04.03.2021
Bakan Akar komutanlarla birlikte helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Ankara

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