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Dünya

Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'ya, "1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesi ve haklarının çiğnenmesinin göz ardı edilmesi, hukuka aykırı ve gayriahlaki yaklaşım örnekleridir." yanıtını verdi.

Ruslan Rehimov  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Azerbaycan'dan Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'nın Karabağ'la ilgili açıklamalarına tepki

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Karabağ politikasının "hukuka aykırı" ve "gayriahlaki" olduğunu iddia eden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya, "Yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesi ve haklarının çiğnenmesi, Azerbaycan şehir ve köylerinin yıkılması ve yağmalanması, tarihi eserlerin yok edilmesi ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmemiş olması gibi gerçeklerin göz ardı edilmesi, hukuka aykırı ve gayriahlaki yaklaşım örnekleridir." yanıtını verdi.

Hacızade, Colonna'nın Büyükelçiler Konferansı'nda dile getirdiği Azerbaycan karşıtı görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Colonna'nın açıklamalarının bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini ifade eden Hacızade, tek taraflı ve Ermeni yanlısı tutum sergileyen bu tür açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hacızade açıklamasında, şunları kaydetti:

"Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl Ermenistan işgali altına bulunması, Ermenistan'ın Azerbaycanlılara yönelik etnik temizlik politikası, soykırım ve toplu katliamlar hayata geçirmesi, yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlının yerinden edilmesi ve haklarının çiğnenmesi, Azerbaycan şehir ve köylerinin yıkılması ve yağmalanması, tarihi eserlerin yok edilmesi ve Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından tamamen çekilmemiş olması gibi gerçeklerin göz ardı edilmesi, hukuka aykırı ve gayriahlaki yaklaşım örnekleridir."

Azerbaycan'ın ulusal mevzuatı çerçevesinde Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni vatandaşların, ülkenin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarına yeniden entegrasyonu için çaba gösterdiğini bildiren Hacızade "Bu çabaları engellemeye çalışmak ve güya Ermenilerin bölgeden kovulması yönünde politika yürütüldüğünü iddia etmek tamamen yanlıştır. Fransa tarafına bir kez daha bu kışkırtıcı ve beyanlara son verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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