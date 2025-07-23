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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk ayağı, Salzburg’un Brann’ı 4-1, Karabağ’ın ise Shelbourne’u 3-0 mağlup ettiği 2 maçla sona erdi.

Mutlu Demirtaştan  | 23.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.

Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

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İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

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