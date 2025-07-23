UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk ayağı, Salzburg’un Brann’ı 4-1, Karabağ’ın ise Shelbourne’u 3-0 mağlup ettiği 2 maçla sona erdi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.
Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.
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İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.