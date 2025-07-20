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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. 
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Dünya

Hacıyev: Azerbaycan geçici araç olarak anlaşma metninin paraflanması önerisini getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış müzakerelerinde Azerbaycan'ın geçici adım olarak barış anlaşması metninin paraflanmasını önerdiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Hacıyev: Azerbaycan geçici araç olarak anlaşma metninin paraflanması önerisini getirdi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Hacıyev, Şuşa'da düzenlenen 3. Global Medya Forumu'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmenin yapıcı geçtiğini bildiren Hacıyev, "Artık müzakereler herhangi bir aracı olmadan, doğrudan iki ülke arasında gerçekleştiriliyor. Barış sürecini ilerletmek adına ikili görüşmelerde olumlu sonuçlar elde edildi." dedi.

    Hacıyev, "Azerbaycan geçici araç olarak anlaşma metninin paraflanması önerisini getirdi. Ermenistan anayasasının değiştirilmesi hususunda adım atılması ve AGİT Minsk Grubu feshedilene kadar anlaşma metninin paraflanması müzakere konusudur." ifadelerini kullandı.

    Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Hacıyev, anlaşmanın ne zaman paraflanacağına dair kesin bir tarih vermenin şu aşamada erken olduğunu söyledi.

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    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, ülkesinin 2. Karabağ Savaşı'nda çok büyük uluslararası dezenformasyonla karşı karşıya kaldığını fakat bunların üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi.

    Foruma ev sahipliği yapan Şuşa'nın öneminden bahseden Hacıyev, uzun yıllar işgal altında kalan bu şehrin çok sayıda Azerbaycanlı aydın yetiştirdiğini belirtti.

    Hacıyev, Azerbaycan tarihine ilham kaynağı oluşturan Şuşa'ya dünyanın farklı yerlerinden gazetecileri davet ettiklerini, şehrin eski yaratıcı ortamını yeniden oluşturmak istediklerini kaydetti.

    1992'de Şuşa'dan birkaç kilometre mesafedeki Hocalı'da soykırım yapıldığını hatırlatan Hacıyev, bu acı olayın dünya basınında yeterli yer almadığını söyledi.

    Hacıyev, "2. Karabağ Savaşı'nda çok büyük uluslararası dezenformasyonla karşı karşıya kaldık fakat bunların üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

    "Gelecek nesiller bizi eleştirecektir"

    Teknolojinin ve yapay zekanın medya üzerindeki etkilerine değinen Hacıyev, "Teknolojiye karşı mücadeleye çağırmıyorum. Gelecek nesiller, kontrol edilemeyen bir kavrama neden olduğumuz için bizi eleştirecektir. Hakikat tehdit altındadır. Yapay zekanın kontrol edilebilmesi için bazı düşünceler var. Bu hususta uluslararası kuruluşlara görev düşüyor." şeklinde konuştu.

    "Dijital Geçişler: Yapay Zeka Çağında Bilgi ve Medya Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" başlıklı forumda 52 ülkeden yaklaşık 140 katılımcı yer alıyor.

    30'dan fazla haber ajansı, 7 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 80 medya kuruluşunun yer aldığı forum 22 Temmuz'a kadar sürecek.

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