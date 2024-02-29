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Dünya

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Berlin görüşmesi sona erdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış müzakerelerinde bazı temel konularda ilave çalışmalara devam edilmesi gerektiği belirtildi.

Ruslan Rehimov  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Berlin görüşmesi sona erdi Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın barış anlaşması müzakereleri çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği ve 2 gün süren görüşmeler sona erdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlar ve heyetleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının hükümlerine ilişkin tutumlarını müzakere etti. Bazı temel konularda ilave çalışmalara devam edilmesi gerektiği kaydedildi." ifadeleri yer aldı.

Bakan Bayramov'un görüşmelere ev sahipliği yapan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a teşekkür ettiği kaydedildi.

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