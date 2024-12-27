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Dünya

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı

Bakü

AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.

Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşları durdurmuştu.

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