Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını açıkladı
Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan "Embraer 190" tipi uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını duyurdu.
Bakü
AZAL'ın açıklamasına göre, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen uçakla ilgili yürütülen ön soruşturma, uçağın fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu kaza yaptığını ortaya koydu.
- Kazakistan, Aktau kenti yakınlarında düşen uçağa ilişkin kronolojiyi paylaştı
- AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, Kazakistan'da düşen uçağın Rus füzesiyle vurulduğu iddialarını doğruladı
- Kazakistan'da düşen uçağın bulunduğu bölgede olay yeri incelemeleri sürüyor
✈️ Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düştüğü bölgede olay yeri incelemeleri sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 27, 2024
➡️ Uçağın düştüğü alan güvenlik güçleri tarafından sıkı önlemlerle korunuyor
➡️ İkiye bölünen enkazın bulunduğu bölgede delil toplama… pic.twitter.com/AgTdxLtkJw
Azerbaycan Hava Yollarına ait "Embraer 190" tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.
AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.
AZAL, düşen uçakla ilgili ön soruşturmanın sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine uçuşları durdurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.