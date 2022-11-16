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Dünya

Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi

Fransız diplomata "Fransız Senatosunun kabul ettiği, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içeren kararın, Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği" bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 16.11.2022
Azerbaycan, Fransa'ya, Senatosunun kararıyla ilgili protesto notası verdi

Bakü

Azerbaycan, Fransız Senatosunun kabul ettiği karar nedeniyle bu ülkenin Bakü'de görevli maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Fransa'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki maslahatgüzarı Julien Le Lan'a, Fransa Senatosunun Azerbaycan aleyhinde verdiği karar nedeniyle protesto notası verildi.

Bakanlıktaki görüşmede, Fransız diplomata "Fransız Senatosunun kabul ettiği, tamamıyla gerçek dışı, asılsız ve iftira niteliğinde hükümler içeren kararın Azerbaycan tarafından şiddetle reddedildiği" bildirildi.

Senato kararının açıkça provokatif olduğu ve barış sürecine katkıda bulunmadığı, Fransa'nın Ermeni yanlısı tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa'nın bu adımının, ülkemizin ısrarla üzerinde durduğu Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin karşılıklı tanıma ve birbirine saygı temelinde normalleşmesi başta olmak üzere bölgede barışın tesisine ciddi bir darbe vurmayı amaçladığı vurgulandı. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı, bölgede barışa karşı olan rövanşist güçleri teşvik etmektedir.

Söz konusu karar, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal etmenin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti ile Fransa arasındaki 'Dostluk, Karşılıklı Anlayış ve İşbirliği Anlaşması'nın (1993) 2. maddesinin 3. fıkrasındaki yükümlülüklere tamamen aykırıdır. Görüşmede, Azerbaycan tarafı, Fransa'nın Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından korunan egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve içişlerine müdahaleye yönelik eylem ve beyanlardan kaçınması konusunda ısrar etti."

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