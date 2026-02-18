Dolar
43.76
Euro
51.73
Altın
5,005.15
ETH/USDT
1,972.30
BTC/USDT
67,273.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi’nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor Şanlıurfa Dergah Camisi'nde ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya, Ramazan 2026

Avustralya'da ilk teravih namazı kılındı

Avustralya'da yaşayan yüz binlerce Müslüman, ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için cami ve mescitleri doldurdu.

Recep Sakar  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Avustralya'da ilk teravih namazı kılındı Fotoğraf: Recep Sakar/AA

Melbourne

Ülke genelindeki 200'den fazla cami ve mescidin yanı sıra geçici mekanlara akın eden Müslümanlar ilk teravih namazı için saf tuttu.

Melbourne'deki Meadow Heights Camisi'nde Türklerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden yüzlerce Avustralyalı Müslüman, önce yatsı namazını ardından da ilk teravih namazını eda etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erol Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "41 senedir buradayım ama bugün farklı hissettim. Gençleri görünce bilhassa, cıvıl cıvıl, Allah sayılarını artırsın inşallah." ifadelerini kullandı.

İslamiyet'i seçerek Hamza adını alan Avustralyalı ise "Batılı kardeşlerimin doğru yolu seçip İslam’ın güzelliklerini, özellikle Türk kardeşlerimin sevgisini tatmalarını istiyorum. Filistin'deki kardeşlerimiz için de dilek ve dualarımızı edelim inşallah." şeklinde konuştu.

Avustralya nüfusunun yüzde 3,2'si Müslüman

Avustralya İstatistik Bürosunun 2021 tarihli nüfus sayımına göre, ülkede 813 bin 392 Müslüman yaşıyor. Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Avustralya'da Müslümanların toplam nüfusa oranı yüzde 3,2 olarak kaydedildi.

Öte yandan ramazan ayına ilk giren ülkeler arasında yer alan ve yaz mevsimini yaşayan Avustralya'da Müslümanlar yaklaşık 15 saat oruç tutacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı
MSB'den Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 74. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, ramazan ayının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

Avustralya'da ilk teravih namazı kılındı

Müslüman başkan Mamdani'nin yönettiği New York'ta ramazan etkinlikleri ön plana çıkacak

Gönüllü kadınlar, ramazan öncesi camileri titizlikle temizliyor

Gönüllü kadınlar, ramazan öncesi camileri titizlikle temizliyor
Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak

Hayırseverlerin bağışları ramazanda dünyaya umut olacak
DOSYA: Memleket Sofrası

DOSYA: Memleket Sofrası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet