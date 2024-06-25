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Dünya

Avustralya'da Filistin'in tanıması için sunulan önerge Senato'dan geçemedi

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanıması için Senato'ya sunulan önerge ikinci kez reddedildi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Avustralya'da Filistin'in tanıması için sunulan önerge Senato'dan geçemedi

Ankara

Avustralyalı senatör ve Yeşiller Partisi Başkan Yardımcısı Mehreen Faruqi, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Faruqi, Filistin Devleti'nin tanınması için sunduğu önergenin Senato'da yine kabul görmediğini duyurdu.

İktidardaki İşçi Partisi'ni önergeyi desteklememekle eleştiren Faruqi, "Filistin'deki soykırımı durdurmak için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Faruqi, önergeye destek veren tek İşçi Partili Senatör Fatima Payman'a teşekkür etti.

Avustralya'da İşçi Partisi'nden Senato'ya seçilen Payman, parlamentoya giren ilk başörtülü kadın olarak 2022'de göreve başlamıştı. Payman ayrıca, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendiren ilk federal İşçi Partili parlamenter olmuş, parlamentodaki komite görevlerinden istifa etmişti.

Filistin'in devlet olarak tanınmasını öngören önerge geçen ay da Senato tarafından reddedilmişti.

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