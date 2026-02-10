Dolar
Dünya

Avustralya'da Filistin destekçisi protestocu, polis tarafından yerde defalarca yumruklandı

Avustralya'da New South Wales (NSW) eyalet polisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ülkeye ziyaretini protesto eden Filistin destekçisi bir gösterciyi yerde defalarca yumrukladı.

Emirhan Demir  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Avustralya'da Filistin destekçisi protestocu, polis tarafından yerde defalarca yumruklandı

Ankara

Herzog'un Avustralya'ya ziyareti, ülkenin çeşitli kentlerinde protesto edilirken polisin göstericilere sert müdahalesi de sürüyor. Sydney'deki gösterilerde bir protestocunun polis tarafından yerde yumruklanması görüntülere yansıdı.

The Guardian Australia'nın yayımladığı görüntülerde, NSW'nin Sydney kentinde kefiye giyen Filistin destekçisi bir göstericinin iki polis tarafından yerde elleri arkadan bağlı şekilde tutulduğu görülüyor.

Yerde yüzüstü ve hareketsiz bırakılan göstericinin kendini savunmasına izin vermeyen polis, protestocunun başına ve sırtına defalarca yumruk atıyor.

Göstericinin etrafını daha fazla polis sararken çevredekilerin de "Sizi canavarlar!" diyerek tepki gösterdiği duyuluyor.

Herzog'un ziyareti protestolara yol açtı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyareti, ülke genelinde protestolara neden olmuştu.

Sydney'de toplanan yaklaşık 6 bin göstericinin belediye binasına yürümek istemesi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 9 kişi hakkında dava açıldığı ve "polise saldırma ve engel olma ile talimatlara uymayı reddetme" gibi suçlardan yargılanacakları belirtilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde NSW polisinin Sydney'deki göstericilere müdahalesi tartışma konusu olurken yetkililer, polisin tutumunu savunmuştu.

Albanese, Herzog'u Avustralya'ya davet etmişti

Başbakan Anthony Albanese, Herzog'u, Sydney'deki Bondi Plajı'nda 14 Aralık 2025'te 15 kişinin öldüğü saldırının kurbanlarını anmak amacıyla ülkeye davet etmişti.

Avustralya'da iktidardaki İşçi Partisinden bazı üyeler ve sivil toplum grupları, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in lideri Herzog'un ülkeye yapması planlanan ziyaretin iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC), Avustralya Yahudi Konseyi ve Hind Rajab Vakfı, Herzog'a vize verilmemesi ve hakkında ceza soruşturması başlatılması talebiyle Avustralya Başsavcılığına, İçişleri Bakanlığına ve Avustralya Federal Polisine ortak şikayet dilekçesi sunmuştu.

Türk Kızılay ile KADEM işbirliği protokolü imzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Kadınlar için Enerji Okulu İşbirliği Protokolü"nü yeniledi
Bakan Güler: Artık YPG-SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatları'nın gereklerine uyması zorunluluktur
Hafta boyunca yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
Yurdun doğusundaki bazı iller için kuvvetli kar, Batı Akdeniz için fırtına uyarısı
