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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya ve Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avustralya'nın Sydney kentinde ve Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan göstericiler hem saldırıları hem de Gazze'deki açlık krizini protesto etti.

Emirhan Demir  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Avustralya ve Almanya'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: İlkin Eskipehlivan/AA

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Filistin'i destekleyen Avustralyalılar, yağmurlu havaya rağmen Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı.

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

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Protestoya katılanlardan biri, Gazze'de açlıkla mücadele eden çocukların, bir baba olarak kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

Almanya

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yüzlerce Filistin destekçisi Berlin’in en işlek bölgelerinden olan Breitscheid Meydanı yakınlarında Kurfürstendamm Caddesi üzerinde toplandı.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Eylem bir süre devam ettikten sonra polis gösteriyi sonlandırdığını açıklayarak göstericilerin bölgeden ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Bunun üzerine göstericiler sloganlar atmaya devam etti ve birçoğu eylemi oturarak sürdürdü.

Polis daha sonra göstericilere sert müdahalede bulunarak gösteriyi dağıttı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Berlin'in Wittenberg Meydanı’nda da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Burada da göstericiler Gazze’deki açlık krizine dikkati çekmek için yanlarına getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları atıldı.

Bu eylemde de en az 4 gösterici gözaltına alındı.

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