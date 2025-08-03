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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünyanın farklı bölgelerinden Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Avustralya, Almanya, Nijerya ve Endonezya'da düzenlenen gösterilerde, İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve insani kriz protesto edildi.

Ekip  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Dünyanın farklı bölgelerinden Filistin'e destek gösterileri düzenlendi Fotoğraf: Agoes Rudianto/AA

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Filistin'i destekleyen Avustralyalılar, yağmurlu havaya rağmen Sydney Liman Köprüsü'nde toplandı.

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

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Protestoya katılanlardan biri, Gazze'de açlıkla mücadele eden çocukların, bir baba olarak kendisini derinden etkilediğini ifade etti.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

Endonezya 

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Ellerinde pankart ve Filistin bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı çıkan kalabalık, Refah sınır kapısının açılması ve Gazze'ye temel gıda maddelerinin girişine izin verilmesini talep etti.

Nijerya

Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gazze’de devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla protesto düzenledi.

Göstericiler, "Gazze'ye özgürlük", "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Soykırıma son" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Uluslararası Müslüman Farkındalık Derneği (MAI) Direktörü Abdul Waheed Atoyebi, Gazze'deki durumu "soykırım ve bilinçli bir aç bırakma kampanyası" olarak nitelendirdi.

Atoyebi, uluslararası toplumu, özellikle Afrika ülkelerini, bu insanlık dramına karşı harekete geçmeye çağırdı.

Kudüs Vakfı Direktörü Qasim Akinloye ise ABD’nin İsrail’e verdiği askeri ve diplomatik desteğin krizi derinleştirdiğini belirterek Washington yönetimini "adaletsiz ve taraflı" olmakla suçladı.

Akinloye, Gazze’deki insani durumun artık siyasi değil, ahlaki bir mesele haline geldiğini vurgulayarak, dini liderleri ve halkları daha fazla ses çıkarmaya davet etti.

Almanya

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yüzlerce Filistin destekçisi Berlin’in en işlek bölgelerinden olan Breitscheid Meydanı yakınlarında Kurfürstendamm Caddesi üzerinde toplandı.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, yanlarında getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekti.

Eylem bir süre devam ettikten sonra polis gösteriyi sonlandırdığını açıklayarak göstericilerin bölgeden ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Bunun üzerine göstericiler sloganlar atmaya devam etti ve birçoğu eylemi oturarak sürdürdü.

Polis daha sonra göstericilere sert müdahalede bulunarak gösteriyi dağıttı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Berlin'in Wittenberg Meydanı’nda da Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

Burada da göstericiler Gazze’deki açlık krizine dikkati çekmek için yanlarına getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurdu.

Üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Gıdaları Gazze'ye bırakın, hemen şimdi" ve "Gazze’de açlığı sonlandırın, ekmeği içeri alın" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride "Terörist İsrail", "Çocuk katili İsrail" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları atıldı.

Bu eylemde de en az 4 gösterici gözaltına alındı.

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