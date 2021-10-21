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Dünya

Avustralya’da 4 yaşındaki kayıp kızı bulana 1 milyon dolar ödül verilecek

Batı Avustralya eyaletinde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki küçük kızı bulana veya bulunmasını sağlayacak bilgiyi verene, 1 milyon Avustralya doları (yaklaşık 750 bin dolar) ödül verileceği açıklandı.

Recep Şakar   | 21.10.2021
Avustralya’da 4 yaşındaki kayıp kızı bulana 1 milyon dolar ödül verilecek

Queensland

Batı Avustralya (WA) Başbakanı Mark McGowan, 16 Ekim Cumartesi günü Batı Avustralya’nın Carnarvon kasabasının kuzeyindeki bir kamp yerinde ailesinin kurduğu çadırdan kaybolduktan sonra geniş çaplı aramalara rağmen bulunmayan 4 yaşındaki Cleo Smith ile ilgili açıklamada bulundu.

Küçük kızın şüpheli kaybıyla ilgili devam eden polis soruşturmasını desteklemek amacıyla Smith'i bulana veya bulunmasını sağlayacak bilgiyi getirene 1 milyon Avustralya doları ödül verileceğini açıklayan Başbakan McGowan, "Bütün Batı Avustralyalıların aklı, hayal bile edilemeyecek kadar zor bir zaman geçiren Cleo'nun ailesinde. Cleo'nun yeri hakkında bilgisi olan herkesin bu bilgiyi polise vermesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Polis küçük Cleo'nun kaçırıldığına inanıyor

WA Emniyet Müdür Vekili Col Blanch, kayıp kızı bulabilmek için 100'den fazla polisin görevlendirildiğini belirterek "Cleo'yu canlı bulacağımızdan umutluyuz ancak güvenliğinden ciddi endişe duyuyoruz." dedi.

Kaçırıldığına inandıkları çocuğa ne olduğunu bilen birilerinin mutlaka var olduğunu vurgulayan Blanch, "Olay yerinden topladığımız deliller onun çadırdan alındığına inanmamıza neden oluyor. Birileri ne olduğunu biliyor." diye konuştu.

Carnarvon kasabasının kuzeyindeki Gascoyne sahiline gidip 15 Ekim'de Blowholes Kamp yerinde çadır kuran Cleo ve ailesi, geceyi burada geçirdi. Ertesi sabah, Cleo'nun çadırda olmadığını fark eden ailesinin polise başvurması üzerine başlatılan tüm aramalara rağmen küçük kızın nerede olduğu bilinmiyor.

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