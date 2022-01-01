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Dünya

Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle "sessiz kutlamalarla" girdi

Avrupa'nın birçok ülkesi yeni yıla Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasına karşı yeniden uygulanan kısıtlamalar altında girdi.

Cüneyt Karadağ   | 01.01.2022
Avrupa yeni yıla Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle "sessiz kutlamalarla" girdi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircili büyük ölçekli dış etkinliklerin gerçekleşmediği Avrupa ülkelerinde, havai fişek gösterileri ve canlı televizyon şovları evlerden izlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece Alman kamu yayıncısı ZDF tarafından yayınlanan konser düzenlendi.

Kovid-19’un Omicron varyantı nedeniyle “temas kısıtlamalarını” yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

Almanya’da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.

Hollanda'da yeni yıl kutlamaları Kovid-19 gölgesinde gerçekleşiyor

Hollanda hükümeti de Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşında havai fişek satışını ve gösterilerini yasakladı. Hollanda'da bu ürünleri bulamayanlar çevre ülkelerden ve özellikle Belçika'dan aldıkları havai fişeklerle yeni yılı kutluyor. Hollanda polisi ülkeye kaçak yollardan sokulan havai fişeklere karşı bir dizi tedbir almaya çalışsa de ülkenin birçok kentinde havai fişekler patlatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.

Öte yandan İsveç'te Noel alışverişinin yoğun yaşandığı son hafta Kovid-19 salgınında da büyük artış yaşandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün rakamlarına göre, İsveç'te son 24 saatte 10 bin 874 vaka ile Kovid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

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