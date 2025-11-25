Dolar
Ekonomi

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa ülkelerinin ocak-ekim dönemine ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil satışları AB ülkelerinde düşüşe devam etti. Tesla satışlarının Avrupa ülkelerindeki azalışı ekimle birlikte 10'uncu ayı buldu.

Geçen yılın ekim ayında 10 bin 867 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 5 bin 647'ye geriledi. Böylece, AB piyasasında Tesla satışları ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 azalmış oldu.

Markanın ekimde AB'deki toplam yeni otomobil satışlarındaki payı da yüzde 1,3'ten 0,6'ya düştü.

Tesla'nın AB ülkelerinde ocak-ekim dönemindeki satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,2 azaldı.

Geçen yıl ocak-ekim döneminde AB ülkelerinde 192 bin 439 olan Tesla satışları, bu yılın aynı döneminde 117 bin seviyesinde kaldı.

Bu dönemde şirketin AB piyasasındaki toplam payı da yüzde 2,2'den 1,3'e düştü.

AB'ye üye ülkeler, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'ne üye İsviçre, Norveç ve İzlanda ile İngiltere'de toplam Tesla satışları, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,5 azalarak 6 bin 964’e, ocak-ekim döneminde ise yüzde 29,6 gerileyerek 180 bin 688'e indi.

Tesla'nın Avrupa ülkelerindeki satışları bu yılın başından beri geriliyor.

Musk'ın, uzun bir süre ABD Başkanı Donald Trump ile yakın çalışması, sergilediği tartışmalı davranışlar ve Avrupa ülkelerinde aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek, Avrupalıların firmayla aralarına mesafe koymasına neden olmuştu.​​​​​​​

İlgili konular
