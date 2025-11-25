Dolar
42.44
Euro
49.03
Altın
4,130.67
ETH/USDT
2,891.00
BTC/USDT
87,375.00
BIST 100
10,844.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” programına katılıyor
logo
Dünya

AB'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Avrupa Birliği (AB), 27 üyesinde yaşayan her üç kadından birinin şiddete uğradığını bildirerek, bu sorunla mücadelede kararlı olunduğu mesajını paylaştı.

Selen Valente Rasquinho  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
AB'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

Brüksel

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

AB'nin istatistik kurumu Eurostat, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA), Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsünün (EIGE) 25 Kasım 2024 tarihli raporuna atıfta bulunulan paylaşımda, "AB'de her üç kadından biri fiziksel, cinsel şiddet ya da tehditle karşılaştı." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, AB'nin geçen sene kadınlara yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili ilk direktifini kabul ettiği, yeni düzenlemeyle kadınlara ve ev içi şiddete karşı koruma güçlendirilirken siber şiddet, rıza temelli cinsel ilişki tanımı ve tecavüz gibi şiddet türlerinin net biçimde tanımlandığı ve tüm üye ülkelerde ortak tedbirlerin getirildiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda direktif kapsamında zorla evlilik ve kadın sünneti gibi uygulamaların suç olarak tanımlandığı, bu eylemler için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının öngörüldüğü, üye ülkelere bu hükümleri 3 yıl içinde kendi ulusal hukuklarına uyarlama yükümlülüğü getirildiği kaydedildi.

Paylaşımda, direktifin amacının "kadına yönelik şiddeti AB genelinde 'ciddi bir suç' olarak tanımlamak ve sınır ötesi takibin de güçlendirildiği daha bütüncül bir koruma sistemi oluşturmak" olduğu vurgulandı.

AB'nin yürütme organı Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Avrupa'daki her üç kadından biri, cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmış, yaşamları boyunca şiddet uygulayan en az bir partneri olmuş, iş yerinde cinsel tacize uğramış." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "AB, 25 Kasım'da, AB ve ötesinde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddeti (dijital şiddet de dahil) ortadan kaldırma taahhüdünü bir kez daha yeniliyor." ifadesi kullanıldı.

FRA, EIGE ve Eurostat tarafından geçen yıl yayımlanan araştırmaya göre, AB genelinde her üç kadından biri ( yüzde 30,7) hayatında en az bir kez fiziksel şiddet, tehdit veya cinsel şiddete maruz kalmış durumda. Bu kadınların yüzde 13,5'i yalnızca fiziksel şiddet veya tehdit, yüzde 17,2'si ise cinsel şiddet (tecavüz dahil) yaşarken, şiddet sonrası mağdurların yalnızca yüzde 20,5'inin sağlık veya sosyal hizmetlerden, yüzde 13,9'unun ise polisten yardım aldığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Ankara'daki "Kore'de Savaşan Türkler Anıtı"nı ziyaret etti
Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocukları evde ölü bulundu
Samsun Kızılırmak Deltası'nda suları çekilen göller sonbahar yağışlarıyla canlandı
İstanbul'da yasa dışı yaban hayatı ürünlerine el konuldu
Milli İstihbarat Akademisi, kış okulu başvurularını açtı

Benzer haberler

AB Komisyonu: Otoriter rejimler demokratik kurumları yıpratmak için daha saldırgan taktikler kullanıyor

AB Komisyonu: Otoriter rejimler demokratik kurumları yıpratmak için daha saldırgan taktikler kullanıyor

AB'de her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı

AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı
Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisindeki kilit önemine işaret ediyor

Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisindeki kilit önemine işaret ediyor
AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet