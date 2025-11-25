Dolar
42.45
Euro
48.98
Altın
4,133.84
ETH/USDT
2,901.90
BTC/USDT
87,456.00
BIST 100
10,895.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ekim ayında yıllık bazda yüzde 5,8 yükselerek 916 bin 609'a ulaştı.

Ata Ufuk Şeker  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin ekim ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Verilere göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları ekimde, 2024'ün aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 916 bin 609 adede çıktı.

Ekim ayında, birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,5'i hibrit, yüzde 24,8'i benzinli, yüzde 18,9’u elektrikli, yüzde 10,5'i fişli (Plug-In) hibrit, yüzde 8,1'i dizel ve yüzde 3,3'ü de diğer yakıt türlerinde oldu.

Elektrikli otomobil satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 38,6 artarak 173 bin 173'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı da yüzde 63,9'u buldu.

Yeni otomobil satışları, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 2,9, İspanya'da yüzde 15,9 artarken, İtalya'da yüzde 0,5 geriledi.

Ocak-ekim döneminde ise toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 8 milyon 974 bin 26'ya çıktı.

Otomotiv üreticilerine göre ekim ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 264 bin 69 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 139 bin 709 satışla ikinci sırada yer aldı. Renault Grubu ise 103 bin 408 yeni otomobille üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Tuttur.com" isimli sitedeki kullanıcıların üyelik bilgilerine müdahale edildiği iddiasına resen soruşturma
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada "asfalt kaplaması ve yol-inşaat yenileme işi" davası başladı
Son 10 günde 35 ilde siber suçlara yönelik operasyonlarda 429 şüpheli yakalandı
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları sürüyor
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda devrilen tır nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Benzer haberler

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki düşüş sürüyor

AB'de yeni otomobil satışları ekimde yüzde 5,8 arttı

Uzmanlar, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma mimarisindeki kilit önemine işaret ediyor

Üretim süreçlerindeki baskılar dünya genelinde et fiyatlarını artırıyor

Üretim süreçlerindeki baskılar dünya genelinde et fiyatlarını artırıyor
Hitachi Energy Dilovası'nda kuracağı tesisle trafo ihracat ağını genişletecek

Hitachi Energy Dilovası'nda kuracağı tesisle trafo ihracat ağını genişletecek

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama

AB ve 11 ülkeden, ABD'nin Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet