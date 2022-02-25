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Dünya

Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna'ya yönelik müdahalesi nedeniyle kınadığı Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendireceklerini bildirdi.

Yusuf Özcan   | 25.02.2022
Avrupa Konseyi, Rusya'ya uygulayacak yaptırımları değerlendirecek

Paris

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, 47 üye ülkenin daimi temsilcilerinden oluşan Bakanlar Komitesinin toplandığı aktarıldı.

Komitenin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararını kınadığı ifade edilen açıklamada, komitenin Rusya'ya müdahalelerini derhal ve koşulsuz olarak son vermeye çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, komitenin Avrupa Konseyi'nin Parlamenterler Meclisi ve Genel Sekreter Marija Pejcinovic Buric ile koordinasyon halinde, Rusya'nın üyesi olduğu konseyin tüzüğünü ihlaline karşılık uygulanacak yaptırımları gecikmeden değerlendireceği belirtildi.

Bunun için komitenin bugün yeniden toplanacağı ifade edilen açıklamada, komitenin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediği kaydedildi.

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