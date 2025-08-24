Dolar
Dünya

UAEA: Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali'nde radyasyon seviyesi normal

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki radyasyon seviyesinin normal olduğunu açıkladı.

Salih Okuroğlu  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
UAEA: Rusya'nın yangın çıktığını doğruladığı Kursk Nükleer Güç Santrali'nde radyasyon seviyesi normal

Viyana

Rusya'daki Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktığı haberlerinin ardından UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Rusya'nın, santraldeki yardımcı transformatörün hasar görmesi nedeniyle reaktör ünitesi gücünün azaldığını, çıkan yangının söndürüldüğünü ve yaralanan kimsenin bulunmadığını aktardığı belirtildi.

Açıklamada, UAEA'nın izleme çalışmalarının, santral yakınlarında radyasyon seviyesinin normal olduğunu doğruladığı kaydedildi.

Uluslararası basında bu sabah, Kursk Nükleer Güç Santrali'nde yangın çıktığı haberleri yer almıştı.

