Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,098.00
BTC/USDT
90,692.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Araştırma: Almanya'da her 5 kişiden biri ülkeden göç etmeyi düşünüyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, her 5 kişiden birinin ülkeden göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

Erbil Başay  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Araştırma: Almanya'da her 5 kişiden biri ülkeden göç etmeyi düşünüyor

Berlin

Alman Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Merkezinin (Dezim) 2024 ile 2025 arasında 2 bin 933 kişiyle yaptığı araştırmada, Almanya'da nüfusun yüzde 21'inin ülkeden göç etmeyi düşündüğü aktarıldı.

Bu oranın göçmen kökenlilerde yüzde 34 olduğu bildirilen araştırmada, bu kişilerin çocuklarında ise bu oranın yüzde 37'ye çıktığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Araştırmada, göçmen kökenli olmayan Almanların yüzde 17'si, eski Sovyetler Birliği'nden gelenlerin yüzde 31'i ve Avrupa Birliği'ne (AB) üye olan ülkelerden gelenlerin de yüzde 28'inin Almanya'yı terk etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Tüm gruplarda göç etme nedeni olarak en fazla "daha yüksek yaşam kalitesinin" gösterildiği vurgulanan araştırmada, göçmen kökenlilerde bunun yanında "ayrımcılık deneyimlerinin" de rol oynadığı bildirildi.

Araştırmada, Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinden gelenlerin yüzde 25'inin, ülkeden göç etme düşüncelerinin nedeni olarak ayrımcılık deneyimlerini gösterdiği aktarıldı.

Katılımcıların somut göç planlarını nadir gerçekleştirdiğine işaret edilerek, araştırmaya katılanların yüzde 2'sinin bir yıl içinde gerçekten ülkeyi terk etmeyi planladığı belirtildi.

Dezim'de araştırma görevlisi olan Fabio Best, verilerin Almanya'yı terk etme isteğinin hala yüksek olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle göçmen kökenlilerde ve onların çocuklarında daha iyi yaşam koşulları arayışının yanında ayrımcılık algısı da önemli rol oynuyor." dedi.

Best, insanları uzun vadede ülkede tutmak için yaşam koşullarının tamamını kapsayan önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, ancak bu şekilde çeşitliliğin olduğu bir toplumda herkesin bir arada yaşamasının sağlanabileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Bakan Kurum: 500 bin sosyal konut projemizin ilk evlerini Mart 2027'de teslim edeceğiz
Sakarya'da "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğraf Sergisi" açıldı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için sağanak ve fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Araştırma: Almanya'da her 5 kişiden biri ülkeden göç etmeyi düşünüyor

Araştırma: Almanya'da her 5 kişiden biri ülkeden göç etmeyi düşünüyor

Almanya'nın ihracatı kasımda keskin düşüş yaşadı

Almanya'da sanayi üretimi Kasım 2025'te yüzde 0,8 ile beklentinin üzerinde arttı

Almanya’da 3 haftada 3 soygunla gündem olan banka mercek altında

Almanya’da 3 haftada 3 soygunla gündem olan banka mercek altında
Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili

Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili
Almanya'da soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor

Almanya'da soğuk hava koşulları yaşamı olumsuz etkiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet