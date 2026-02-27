Dolar
Sağlık

Araştırma: Düzenli kolajen alımı cilt, kas ve eklem sağlığını olumlu etkiliyor

Araştırmaya göre, düzenli kolajen takviyesinin ciltteki elastikiyeti artırdığı, kas yapısını iyileştirdiği, eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiği tespit edildi.

Damla Delialioğlu  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Araştırma: Düzenli kolajen alımı cilt, kas ve eklem sağlığını olumlu etkiliyor

Ankara

Uluslararası araştırmacılar, ölü cilt hücrelerini yenileme, organları koruma ve kanın pıhtılaşmasında temel rol oynayan kolajen proteinin günlük alımının cilt sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. 113 vakanın incelendiği araştırma, 7 bin 983 katılımcıyla yürütüldü.

Düzenli kolajen alımının ciltteki elastikiyeti artırdığını, kas yapısını iyileştirdiğini, kas-iskelet sistemi ve eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuç verdiğini tespit eden araştırmacılar, bu proteinin, eklemlerde görülen romatizmanın neden olduğu ağrıyı ve sertliği hafiflettiğini belirledi.

Öte yandan araştırmacılar, kolajen alımının ağız sağlığı ile kardiyometabolik açılardan "karışık sonuçlar" verdiğini belirtti.

Vücutta doğal olarak üretilen ve yaşla azalan protein türü olan kolajen, cilt, tırnak, kemik, tendon ve kıkırdak gibi bağ dokularını destekliyor ve güçlendiriyor.

Araştırmanın sonuçları "Aesthetic Surgery Journal Open Forum"da yayımlandı.

