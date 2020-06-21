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Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 131'e, Bahreyn'de ise 60'a yükselirken Fas ve Filistin'de vaka sayısı arttı.

Khalid Mejdoup,Safiye Karabacak   | 21.06.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayısı arttı

Kudüs


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, 905 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, 772 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Açıklamada, ölü sayısının 131'e, vakaların 29 bin 471'e, iyileşenlerin sayısının 15 bin 552'ye ulaştığı kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 60'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 415 yeni vakanın tespitiyle ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 21 bin 331'e çıktığı, bunlardan 15 bin 790 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, 26 kişinin de iyileştiğini açıkladı. Toplam vaka sayısının 9 bin 957'ye, iyileşen kişi sayısının 8 bin 249'a ulaştığı bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Fas'ta, Kovid-19 nedeniyle 213 kişi hayatını kaybetmişti.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yaptığı basın açıklamasında ülkedeki vaka sayısının 1022 olduğunu belirtti.

İşgal ve abluka altındaki Filistin'de bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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