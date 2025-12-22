Dolar
Dünya

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Kudüs’ün "İsrail hükümetini caydıracak herhangi bir unsurun bulunmaması nedeniyle son derece acı bir dönemden geçtiğini" söyledi.

Zein Khalil, Çağrı Koşak  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri: Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor

Kudüs

Şeyh Sabri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kutsal mekanlara yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Mescid-i Aksa'yı savunan Kudüs halkının ağır bir bedel ödediğini belirten Şeyh Sabri, "Kudüslüler yalnız bırakılıyor, sesleri dünyaya duyurulmuyor. Sürekli baskı, eziyet ve zorluklarla karşı karşıyalar ve durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şeyh Sabri, Filistinlilerin maruz kaldığı baskıların aynı zamanda direniş ve topraklarına bağlılıklarını güçlendirdiğini belirterek, İsrail’in ev yıkma, sivilleri zorla yerinden etme ve aileleri dağıtma politikasının devam ettiğini kaydetti.

Kudüs'te yaşananlar hakkında Şeyh Sabri, "Kudüs, İsrail hükümetini caydıracak herhangi bir mekanizmanın bulunmaması nedeniyle son derece acı bir dönemden geçiyor." ifadelerini kullandı.

"İhlaller dünyanın gözü önünde"

Şeyh Sabri, "Evlerin yıkılması, bölge sakinlerinin yerinden edilmesi ve ailelerin kökünden koparılması politikası devam ediyor. Son zamanlarda hükümette etkili olan aşırılıkçı Yahudi gruplarının gözetiminde bu politika yoğunlaştı." diye konuştu.

"Bu ihlaller dünyanın gözü önünde yapılıyor." diyen Şeyh Sabri, Kudüs'te yaşananların "Filistin halkına ve topraklarındaki varlığına karşı yürütülen açık bir savaşın parçası" olduğunu ifade etti.

Şeyh Sabri, Filistin halkının tüm yıkım ve zorla yerinden etme politikalarına rağmen topraklarında kalmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Halkımız, Allah yeryüzü ve üzerindeki her şeyi alıncaya kadar (kıyamet) sabırlı ve kararlı şekilde direnişini sürdürecektir." ifadelerini sözlerine ekledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.​​​​​​​

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından beri, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria’daki saldırılarında 1102'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
