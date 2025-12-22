Dolar
Dünya

İtalya: Bizden Gazze ve Filistin için İtalyan askeri talep ediliyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze ve Filistin'de gelecekteki yeniden yapılanma veya geçiş sürecinde görev yapmak üzere kendilerinden İtalyan askeri varlığının istendiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Roma

Tajani, Hristiyan aleminin yaklaşan Noel Yortusu dolayısıyla Cibuti'deki İtalyan Askeri Destek Üssü ve buradaki Antonio Marceglia fırkateynini ziyaret ederek, İtalyan askerlerinin Noel'ini kutladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalyan Bakan, burada askerlere yaptığı hitabında, "Dünyanın başka bölgelerinde görev yapan tüm meslektaşlarınız gibi siz de barışın taşıyıcılarısınız. İtalyan askerlerine her yerde ihtiyaç duyuluyor. Bizden, Gazze ve Filistin'de gelecekteki yeniden yapılanma ya da geçiş aşaması için İtalyan askeri varlığı talep ediliyor. Aynı, askerlerimizin Sırbistan ile Kosova arasında, Arnavutluk ve Karadağ'da takdir edilmesinde olduğu gibi." diye konuştu.

Tajani, İtalyan askerinin pek çok farklı yerde görev yaptığını ve takdir edildiğini, çünkü bulunduğu bölgeye uyum sağlama yeteneği ve operasyonel kapasitesinin olduğunu aktardı.

İtalya'nın deniz ticaretinin yüzde 40'ının Kızıldeniz'den geçtiği bilgisini paylaşan Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) burada seyrüsefer güvenliğine yönelik Şubat 2024'te başlattığı Aspides misyonu kapsamında görev yapan İtalyan askerleri sayesinde ülkesinin ekonomik çıkarlarının da korunduğunu belirtti.

Sudan'da istikrara ihtiyaç olduğunu ifade eden Tajani, buradan İtalya'ya düzensiz göç riskiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.


