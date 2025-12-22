Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlar darbediliyor, başörtüleri zorla çıkarılıyor

Hamas, İsrail'in Damon Hapishanesinde tutulan Filistinli kadınların darbedildiği ve başörtülerinin zorla çıkarıldığını bildirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Mahmut Geldi  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlar darbediliyor, başörtüleri zorla çıkarılıyor

Gazze

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hapishanelerdeki Filistinli kadınlara yönelik uygulamalarıyla insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

İsrail'in Damon Hapishanesindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallerine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın esirler avluya çıkarılarak zorla yerlerde oturtuluyor, darbediliyor ve başörtüleri zorla çıkarılıyor. Filistinli kadın esirler ayrıca ses bombaları ve köpeklerle korkutuluyorlar."

Söz konusu saldırılar sırasında bazı kadın esirlerin yaralandıkları aktarılan açıklamada, İsrail'in bu saldırılarını son haftalarda birçok kez tekrarladığı ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarına İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınlara yönelik ihlallere karşı harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Filistinli ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerinde halihazırda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 bin 300 Filistinlinin olduğunu açıklamıştı.

