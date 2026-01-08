Dolar
Dünya

Arap Koalisyonu: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi'nin Aden'den deniz yoluyla önce Somali'den Somaliland bölgesine ardından hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtığını duyurdu.

Hüsameddin Salih, Çağrı Koşak  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Arap Koalisyonu: Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Başkanı Zübeydi BAE'ye kaçtı

İstanbul

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zübeydi'nin Aden'den deniz yoluyla önce Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine ardından hava yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) kaçtığını duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada dün bilinmeyen bir yere kaçtığı belirtilen Zübeydi'ye ilişkin bilgi verdi.

Maliki, Zübeydi ve beraberindekilerin, "7 Ocak gece saatlerinde Aden Limanı'ndan bir gemiyle Somaliland bölgesine kaçtığını" belirterek "Öğle saat 12.00 civarında ise Berbera Limanı'na ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Zübeydi'nin oradan uçakla 15.15'te Mogadişu Havalimanı'na geçtiği, bir saat bekledikten sonra saat 16.17'de Umman Denizi üzerinden Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Maliki, "Uçak tanımlama sistemi Umman Körfezi üzerinde kapatılmış, Abu Dabi'deki (Er-Rif) askeri havalimanına inişten 10 dakika önce saat 20.47'de yeniden açılmıştır." diyerek Zübeydi'nin BAE'de olduğunu aktardı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, Zübeydi'ye bağlı güçlere yönelik Dali bölgesinde gece saatlerinde "önleyici saldırı" yapıldığını söylemişti.

Maliki ayrıca, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Zübeydi'nin bilinmeyen bir yere kaçtığını öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
İlgili konular
