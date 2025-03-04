Arap Birliği Zirvesi'nde "Filistin'de barış gücü konuşlandırılması, İsrail'in Suriye'den çekilmesi" çağrısı yapıldı
Mısır'da bir araya gelen Arap ülkelerinin temsilcileri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze’de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısında bulundu.
Kahire
Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği tarafından düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nin sonuç bildirisi yayımlandı.
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: Planımız, Filistin Devleti'nin Gazze'deki görevi üstlenmesini öngörüyor
- Sisi: Filistin halkının topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz
- Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını söyledi
- Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Filistin halkının yerinden edilmesi çağrıları tüm Arap milletine tehdittir
- BM raportörü, Gazze'deki saldırıların Filistinli siviller için "tamamen yıkıcı" olduğunu belirtti
Sonuç bildirisinde, Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik siyasi sürecin bir parçası olarak, BM Güvenlik Konseyine Batı Şeria ve Gazze'de uluslararası barış gücü konuşlandırılması çağrısı yapıldı.
Bildiride, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarının tamamlanmasının da en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.
Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ulaşımına izin verilmesi talep edilen bildiride Arap ülkeleri, Filistinlilerin Batı Şeria’daki kamplarından ve kentlerinden zorla göç ettirilmesine yönelik her türlü girişimi reddettiklerini kaydetti.
İsrail'in Suriye'de işgal ettiği yerlerden çekilmesi çağrısı
Bildiride, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve topraklarına yönelik işgali de kınanırken uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyinden İsrail'i geri çekilmeye zorlamak için derhal harekete geçmeleri talep edildi.
Filistinlilerin "hangi isim ve şart altında olursa olsun" zorla göç ettirilmesinin reddedildiği bildiride, bunun "soykırım suçunun" bir parçası olarak değerlendirilmesini incelemek üzere bir Arap hukuk komisyonu görevlendirildiği duyuruldu.
Bildiride, Filistin halkının zorla göç ettirilmesi veya Filistin topraklarının herhangi bir kısmının ilhak edilmesine yönelik her türlü girişimin bölgeyi çatışmalara sürükleyeceği ve istikrar şansını baltalayacağı uyarısı yapıldı.
İsrail'in siyasi hedeflerine ulaşmak amacıyla abluka ve sivil halkı aç bırakma silahını kullanmasının reddedildiği bildiride, (Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yardımların girişini durdurma kararı kınandı.
İsrail, Olağanüstü Arap Zirvesi’nde kabul edilen Gazze'nin yeniden imarı planına karşı çıktı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar edilmesine ilişkin plana karşı olduğunu duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından, Olağanüstü Arap Zirvesi'nin sonuç bildirisine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Gazze’nin yeniden imar planına karşı çıkılarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlileri Gazze’den sürme planının teşvik edilmesi gerektiği savunuldu.
Arap Birliği'nin Gazze planında işaret ettiği UNRWA ve Filistin yönetiminin "yolsuzluğa bulaştığı ve başarısız olduğu" ileri sürülen açıklamada Bakanlık, Arap devletlerinin "77 yıldır Filistinlileri İsrail'e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedi mülteci statüsüne mahkum ettiğini" öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla göç planının "teşvik edilmesi gerektiğini” savunulan açıklamada, Arap devletlerinin bunu yapmayı reddettiği ve İsrail’e temelsiz suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.
Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen, Mısır'ın Gazze'nin imarına ilişkin planının basına yansıyan detaylarına göre, söz konusu planın maliyeti 53 milyar dolar olacak.
İsrail'in teşvik edilmesi çağrısı yaptığı ABD Başkanı Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının aksine Mısır planının Filistin halkını yerinden etmeden, Gazze Şeridi'nin yeniden imarını içerdiği belirtiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.