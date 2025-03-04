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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını söyledi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliğinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiğini ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

Halil Çelik, Yusuf Alioğlu, Ömer Erdem, Muhammed Emin Canik  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Gazze'deki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine karşı olduklarını söyledi

İstanbul

Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, söz konusu zirvenin Arap ülkelerinin Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini doğrulamak amacıyla yapıldığını söyledi.

Ateşkesin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, ateşkesin tamamlanmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin kademeli olarak yeniden inşası için bir Arap planının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

Genel Sekreter Ebu Gayt, bu planın Gazze'de yeni bir güvenlik ve siyasi sürecin yolunu çizdiğini belirtti.

Ebu Gayt, Arap planının Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki iletişimi sürdürdüğüne dikkati çekerek "Barış, Arap ülkelerinin iki devletli çözüm vizyonuna dayanan stratejik tercihidir." diye konuştu.

Planın uluslararası topluma açıklanması için Arap İslam Komitesi çerçevesinde koordinasyon sağlandığını aktaran Ebu Gayt, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne uluslararası barış koruma güçleri konuşlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, ayrıca Filistin halkının yerinden edilmesine gerçekçi bir alternatif bulunması gerektiğini söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri, zirveye katılan Arap liderlerin konuşmalarına işaret ederek "Arap Birliği, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyor ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planına ilişkin kendisine sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

"Trump bir fikir öne sürdü ancak ilgili taraflar bu fikri reddetti. Karşılığında bir şeyler teklif etmeyi umduğunu söyledi ve Arapların tepkisi bu akşam geldi."

Suudi Arabistan: "Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin Filistin halkının haklarını desteklediğini ifade etti.

Bin Ferhan, "Filistin halkının haklarına zarar verilmesini, ister yerleşim politikalarıyla ister toprak ilhakıyla ya da zorla göç ettirme girişimleriyle olsun, kesinlikle reddediyoruz." dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, “Gazze'de ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için uluslararası garantiler oluşturulmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Gazze'nin yeniden inşası, halkının kendi topraklarında kalmasıyla birlikte gerçekleştirilmelidir.” ifadelerini kullandı.

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