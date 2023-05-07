Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. DRON - AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi” için yollardaki yoğunluk Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yenibosna Üst Geçidi’nden yayındayız.
logo
Dünya

Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı

Ankara

Mısır'ın başkenti Kahire'de bu sabah başlayan Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor.

Irak resmi ajansı INA'da yayımlanan habere göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed es-Sahaf, "Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesi konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

Arap Birliği ve Mısır tarafından konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Arap ülkelerinde son dönemde Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşü için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

Rejimin geri dönüşüne ilişkin diplomatik çabalar

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Toplantıda Esed rejiminin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığı fakat bir anlaşmaya varılamadığı açıklanmıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad, 1 Mayıs'ta Amman'da bir araya gelmişti.

Basına kapalı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, "Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerinin öncelikli mesele olduğu" kaydedilmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Benzer haberler

Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı

Arap Birliği "Esed rejiminin Birliğe dönüşü konusunda" anlaştı

Suriye'deki iç savaşta 715 medya çalışanı öldürüldü

AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet