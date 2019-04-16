Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.82
BIST 100
96,274.76
Altın
1,275.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AP'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemine onay

Avrupa Parlamentosu, Mayıs 2022'den itibaren yeni otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi getirecek düzenlemeyi onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 16.04.2019
AP'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemine onay

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu (AP), Mayıs 2022'den itibaren yeni araçlara zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenlemeye onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorunlu hale getirecek yeni kuralları 30'a karşı 578 oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, AB üyesi ülkelerde Mayıs 2022'den itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilecek.

Kara yollarında ölümlü kazaların ve yaralanmaların azaltılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi'nin onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye her zaman Sudan halkının yanında
ABD'nin çıkarlarına dokunmadıkça basın özgürdür
Aşırı sağın gölgesinde 2019 AP seçimleri
Avrupa Birliği'nin Libya çıkmazı
GÖRÜŞ - 'Büyük Amerika'nın saadet zinciri müttefikleri için pranga: F-35

Benzer haberler

Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

Otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 44,2 daraldı

MASFED'den 'Yerli Otomobil Projesi'ne destek

AB'den İngiliz vatandaşlarına vizesiz seyahat hazırlığı

'Libya krizden siyasi çözümle çıkabilir'

'Libya krizden siyasi çözümle çıkabilir'
AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş

AB'den BMW, Daimler ve VW aleyhinde görüş
Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor

Parmak izi ile çalışacak yeni akıllı araçlar geliyor