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Dünya

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında itiraflar ortaya çıkmaya başladı

Belçika'da yürütülen ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve çalışanlarını da içeren yolsuzluk soruşturmasındaki şüphelilerin itirafları basına yansıdı.

Ömer Tuğrul Çam   | 20.12.2022
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında itiraflar ortaya çıkmaya başladı

Brüksel

Le Soir gazetesi, AP bağlantılı kişilerin, kurumun siyasi kararlarını etkilemek amacıyla rüşvet aldıkları belirtilen soruşturmayı, konuyla ilgili belgeleri derleyerek haberleştirdi.

Gazetenin haberinde, AP'nin eski başkan yardımcısı ve Yunan milletvekili Eva Kaili ile organize suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen AP'nin eski İtalyan milletvekili Pier Antonio Panzeri'nin "kısmi itirafları" yayımlandı.

Haberde, 22 Aralık'ta ilk kez ön duruşma için hakim karşısına çıkacak Kaili'nin, babasına talimat vererek evindeki nakit parayı ortadan kaldırmasını istediği iddia edildi.

Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos, ​​​​​​​Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin, Brüksel'in merkezindeki bir otelde nakit para desteleriyle dolu bir çantayla yakalandığını kabul etmişti.

Soruşturma hakiminin Kaili hakkındaki tutuklama talebinde de "Şüpheli babasına paraları saklaması için talimat verdiğini kabul etmektedir." ifadesinin yer aldığı ileri sürüldü.

Eşi Giorgi hakkında itiraflar

Haberde ayrıca Kaili'nin İtalyan eşi AP asistanı Francesco Giorgi hakkında da bazı itiraflarda bulunduğu iddiası yer aldı.

Giorgi'nin Panzeri ile geçmişte bazı faaliyetler içinde bulunduğunu aktaran Kaili'nin, yaşadıkları eve para dolu çantaların gelip gittiğini söylediği belirtildi.

Telefon takiplerine göre ayrıca Kaili'nin eşi Giorgi gözaltına alınırken, Panzeri ve adı açıklanmayan iki AP milletvekilini uyarmaya çalıştığı ifade edildi. İki milletvekilinin kimlikleri ise açıklanmadı.

Giorgi'nin daha önce yayımlanan itiraflarında AP'nin kararlarına etki etmeyi amaçladığı iddia edilen bazı ülkelerle bağlantılı bir grubun parçası olduğunu kabul ettiği, örgütün liderinin Panzeri olduğunu söylediği belirtilmişti.

Soruşturmada Fas ve Katar'ın adı geçmiş, Katar suçlamaları reddetmişti.

Panzeri Belçikalı milletvekilini suçladı

Yine telefon takibine göre, şu anda gözaltında tutulan eski AP milletvekili Panzeri'nin de Giorgi'yi arayarak Kaili ile ilgili bazı talimatlar verdiği ortaya çıktı.

Evinde nakit olarak 600 bin avro bulunan Panzeri, AP'nin bir başka milletvekili Belçikalı Marc Tarabella'yı suçlayarak, Katar'dan değerli hediyeler alan kişinin Tarabella olduğunu ileri sürdü.

Belçika polisi, Tarabella'nın evinde arama yapmış, Belçikalı milletvekili gözaltına alınmamıştı. Tarabella'nın avukatı, müvekkilinin iddiaları reddettiğini söyledi.

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