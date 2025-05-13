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Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Zeynep Yeşildal  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef alan, aşağılayıcı ifadeler olduğunu tespit etti.

Savcılık, Özdil hakkında "Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

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