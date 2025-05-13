Dolar
38.77
Euro
43.36
Altın
3,247.05
ETH/USDT
2,552.60
BTC/USDT
103,718.00
BIST 100
9,700.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı

Denizli genelinde ormanlık alanlara girilmesi 5 ay boyunca yasaklandı.

Sebahatdin Zeyrek  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı

Denizli

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nın Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında yapıldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede ilgili kurumların sorumluluklarının belirlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl genelinde 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormana giriş yasaklanmıştır. Piknik alanlarında 20.00 ile 06.00 saatleri arasında ateş yakılamayacak. Aynı dönemde ormanlık alana 500 metre mesafede havai fişek atılması, dilek feneri adı altında satılan havada uzun mesafeler uçabilen ve düştüğü yeri yakma özelliğine sahip maddelerin kullanımına da izin verilmeyecek. Ayrıca başta ormanlık alanların civarı olmak üzere anız veya bitki örtüsü yakılması da kesinlikle yasaklanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı
Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında hükümlü istihdamı protokolü
Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı
Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmit Körfezi'nde 125 hektarlık alandan 1,1 milyon metreküp dip çamuru temizlendi

Benzer haberler

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı

Denizli'de ormanlık alanlara girişler 5 ay süreyle yasaklandı

Aydın'da evinde çıkan yangında eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri gözaltına alındı

Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan orman yangını sürüyor

Suriye'nin Bayırbucak bölgesinde çıkan orman yangını sürüyor
Türkiye'den Sudan'a 5 gündür süren yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği

Türkiye'den Sudan'a 5 gündür süren yangınların söndürülmesi için malzeme ve ekipman desteği
Tüpteki gaz kaçağını çakmakla kontrol edince hastanelik oldu

Tüpteki gaz kaçağını çakmakla kontrol edince hastanelik oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet