Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı ev, iş yeri ve tarım arazilerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.
Osmaniye
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Bahçe, Gökçedam ve Kırmacılı köylerindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
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Kadirli ilçesinde su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklardaki araçlar mahsur kaldı.
Yağış nedeniyle Kamil Kara Bulvarı tek yönü ulaşıma kapatıldı, zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.
İtfaiye ve belediye ekipleri, mahallelerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, gazetecilere, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları en aza indirmek amacıyla çalışmaları koordineli şekilde sürdürdüklerini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.