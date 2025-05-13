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Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 50 bin 145 lira bulundu.

Cahit Emrali  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Çorum'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı Fotoğraf: Cahit Emrali - AA

Çorum

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar etmeye çalışan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

İlçe merkezindeki cami ve ana caddelerde dilencilik yaparken yakalanan Ceylan G. (37), ekiplerce zabıta amirliğine götürüldü.

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Burada yapılan üst aramasında, Ceylan G'nin üzerinde 50 bin 145 lira nakit para bulundu.

Dilencilik yapılarak elde edildiği değerlendirilen paraya el konulurken Ceylan G'ye idari para cezası uygulandı.

Ceylan G'nin zabıta amirliğindeki işlemleri sırasında konuşma güçlüğü yaşadığı görüldü.

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