Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.
Kocaeli
Durhasan Mahallesi'nde Halil Sessiz'e (64) ait bahçeye giren sahipsiz köpekler, bahçedeki kümes hayvanlarına saldırdı. Durumu fark edip müdahale eden Sessiz, köpek sürüsünü bahçesinden çıkarmayı başardı.
Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi.
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İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, bahçede inceleme yaptı.
Sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.