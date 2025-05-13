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Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 tavuk, civciv ve ördek telef oldu.

İbrahim Aktaş  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Kocaeli'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 80 kümes hayvanı telef oldu Fotoğraf: Ali Küçük/AA

Kocaeli

Durhasan Mahallesi'nde Halil Sessiz'e (64) ait bahçeye giren sahipsiz köpekler, bahçedeki kümes hayvanlarına saldırdı. Durumu fark edip müdahale eden Sessiz, köpek sürüsünü bahçesinden çıkarmayı başardı.

Köpeklerin saldırısında 80 tavuk, civciv ve ördeğin telef olduğu belirlendi.

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İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, bahçede inceleme yaptı.

Sahipsiz köpeklerin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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